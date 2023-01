Tiago Pinto: "Zaniolo ci ha detto che ha la febbre. Domani il controllo"

ROMA - Il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare le ultime notizie sulla Roma, in primis l'assenza di Zaniolo dal match contro la Fiorentina per indisposizione.

Che gara sarà?

“Sarà una partita difficile, la Fiorentina non è partita bene ma si è ripresa. Sta facendo bene, anche noi abbiamo cominciato bene l’anno e sono soddisfatto con quello che abbiamo fatto”.

Zaniolo?

“Ci ha detto che aveva la febbre, domani sarà visitato e poi vediamo”.

I fischi?

“La febbre non è dovuta ai fischi”.

Le parole di Mourinho sulla Champions?

“Lui non commenta le mie parole e io non commento le sue. Quando dobbiamo parlare lo facciamo a Trigoria. Siamo tutti uniti per portare avanti il progetto”.



Mercato in uscita, Shomurodov e Karsdorp?

“Mancano due settimane alla fine del mercato, il mercato qui in Italia è un po’ fermo per tutti. Vogliamo essere sempre creativi e trovare le migliori soluzioni possibili per la squadra”.