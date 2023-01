L'impresa di Dybala: unire i tifosi di Juve e Inter nel rimpianto. Quanta rabbia sui social!

Dybala incanta all’Olimpico con una doppietta alla Fiorentina e i tifosi della Juve, depressi dopo il 5-1 in casa del Napoli si mangiano le mani. Sono tantissimi i commenti critici sui social nei confronti del club bianconero per aver lasciato andar via a parametro zero la Joya. "Ergo, la tanto agognata programmazione "abbiamo le idee chiarissime su come sostituire Dybala" era la classica dichiarazione di facciata detta tanto per dire. Poi, sono contento per Dybala che a Roma ha trovato un popolo che lo ama incondizionatamente come merita”, scrive Alex.