Zaniolo, lo sfogo durissimo del miglior amico contro i fischi: ecco le sue parole di fuoco

Nicolò Zaniolo ieri sera non era in campo, e neppure in panchina, contro la Fiorentina: un virus intestinale lo ha tenuto a riposo, oggi sono previsti i controlli, come ha detto il gm Tiago Pinto. In ogni caso, l'attaccante giallorosso non vive settimane semplici: il rinnovo non arriva, i gol neppure, nella Roma non è un perno centrale e contro il Genoa è arrivato anche qualche fischio. Per questo il suo miglior amico, l'influencer e imprenditore Gaspare Galasso, ha scritto una storia su Instagram per difenderlo. Con parole molto dure.