Roma, Zaniolo cita Ronaldo: il messaggio criptico

Zaniolo si sta preparando per affrontare la trasferta con lo Spezia in campionato. Una partita dal sapore speciale per lui, perché è la città in cui è nato e cresciuto. L'attaccante giallorosso ha smaltito l'influenza intestinale, ed è tornato a disposizione di Mourinho. A turbarlo però, ora che fisicamente è a posto, potrebbero essere i pensieri. Le voci di un possibile addio alla Roma sono sempre più insistenti e l'argomento è molto dibattuto in città e nelle radio romane. Zaniolo è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi per il gol in finale con il Feyenoord che ha regalato la Conference League alla Roma, ma in questa stagione sta rendendo al di sotto delle aspettative e il rinnovo di contratto non arriva.