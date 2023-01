Mourinho vuole la Coppa Italia e fa sognare la Roma

ROMA - La Coppa di Mourinho. Vanno a ruba i biglietti per i quarti di finale di Coppa Italia del 1° febbraio. In poche ore sono stati venduti 15.000 biglietti per la sfida contro la Cremonese, che martedì sera ha eliminato a sorpresa il Napoli. E’ prevedibile che anche per la partita di Coppa Italia si registrerà il sold out, in linea con le prossime partite casalinghe, contro Empoli, Verona in campionato e Salisburgo in Europa League. Anche per queste tre partite è stata già superata quota 50.000 e si viaggia verso il tutto esaurito. Mourinho punta sulla Coppa Italia. Lo ha dimostrato nella scelta della formazione per la partita d’esordio della competizione: la scorsa settimana contro il Genoa c’erano in campo dall’inizio otto titolari. Lo Special One vuole rivincere la Coppa Italia, che già conquistò con l’Inter e che alla Roma manca da tredici anni. L’ultima volta fu alzata nel 2008 da Francesco Totti, che non giocò la finale perché infortunato. Da allora la Roma ha perso due finali, nel 2010 contro l’Inter e nel 2013, dieci anni fa, contro la Lazio, nell’edizione tristemente nota per i tifosi giallorossi come “la finale della Coppa in faccia”.