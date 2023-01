Shaw elogia Mourinho: "Allo United mi ha reso più forte"

"Ha lavorato sulla mia forza mentale"

Quando arrivò il tecnico portoghese, Shaw si stava riprendendo da una frattura alla gamba e trovò poco spazio in prima squadra. I rapporti tra i due non furono idilliaci: Mourinho lo bacchettò pubblicamente, mettendone in discussione l'ambizione e l'approccio alle gare. Nonostante tutto, Shaw conserva un bel ricordo dello 'Special One': "Dall'esterno era facile pensare che il nostro rapporto non fosse dei migliori. Ma Mourinho ha fatto una cosa importante per me: mi ha reso molto più forte. Ha lavorato tanto sulla forza mentale e dopo quei due anni i risultati si sono visti".