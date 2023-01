Zaniolo non convocato, tifosi infuriati: "Ti abbiamo sostenuto sempre. Ma ora..."

ROMA - I tifosi giallorossi hanno reagito malissimo alla notizia dell'assenza di Nicolò Zaniolo per la trasferta contro lo Spezia. Dopo aver saltato la Fiorentina per una febbre, il giocatore stesso ha fatto sapere all'allenatore e alla società di non essere disponibile per la sfida contro la città della squadra in cui è cresciuto. Sui social i tifosi della Roma si sono scatenati e sono piovute critiche per Zaniolo e per il suo comportamento. D'altro canto, altri hanno provato a difendere la posizione del giocatore ed hanno espresso tristezza per la possibile fine della storia con la Roma.

Zaniolo, le critiche e i commenti sui social

Durissimi i commenti apparsi sui social da parte dei tifosi giallorossi, che si scagliano contro la decisione di Zaniolo: "Bisogna pensare alla Roma. Domenica ti manca un giocatore comunque importante come Zaniolo, se non è convocato mi auguro che sia già venduto"; "Grossa delusione Zaniolo. La Roma ha fatto tanto per lui e questa è la moneta con cui la ripaga"; "Lui si sta mettendo di traverso con sto mal di pancia. La Roma lo ha aspettato per due anni. Se ne andasse, qui non si rimpiange nessuno. Zaniolo è solo uno di passaggio". Altri sottolineano quanto la tifoseria gli sia stata vicino per poi ricevere questo trattamento: "Noi romanisti lo abbiamo elogiato e difeso, sempre, nonostante tutto quello che combina constantemente. Un giocatore che, in Serie A, ha 3 gol e 2 assist in due anni non può essere titolare in una squadra da Champions"; "Con Zaniolo abbiamo semplicemente fatto quello che bisognava fare in un momento per lui difficile: stargli vicino. È stato lui o chi lo circonda a mettersi idee in testa"; "Per l'ennesima volta, si dimostra l'immaturo che è". Altri però hanno provato a difenderlo e si sono mostrati dispiaciuti per la situazione: "In bocca al lupo per tutto Nico"; "Che brutta fine di una storia così bella… da parte mia c’è tanta amarezza": "Io ci spero ancora, possiamo ancora scrivere pagine meravigliose insieme".