La Roma in partenza: assente Zaniolo, ma c'è una buona notizia

ROMA - La Roma pronta alla trasferta di Serie A contro lo Spezia. Confermata l'assenza di Nicolò Zaniolo che questo pomeriggio alle 17 non ha preso il volo dal Terminal 1 di Fiumicino per Pisa. L'attaccante della Roma ha chiesto di non essere convocato - in comune accordo col club - vista la possibile cessione già nel mercato di gennaio. Il giocatore questa mattina ha svolto l'allenamento i rifinitura insieme ai compagni ma poi è uscito da Trigoria insieme al padre per tornare a casa. Adesso è in attesa che il suo agente trovi una squadra all'estero per poter lasciare la Roma prima della chiusura del mercato invernale.