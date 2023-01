Karsdorp, entourage a Trigoria ma nessua novità. Per ora

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il futuro di Rick Karsdorp . O forse no. Il terzino olandese, che si allena con i compagni ma non viene mai convocato dopo che Mourinho , lo scorso novembre, lo aveva invitato a trovarsi una squadra per gennaio , potrebbe lasciare Trigoria quanto prima visto che, al momento, una riconciliazione, con tanto di avvocati di mezzo, sembra difficile. In ogni caso, stamattina, il fratello Kevin era a Trigoria ma, contrariamente alle previsioni, non c'è stato alcun incontro con Tiago Pinto.

Karsdorp, nodo cessione e ingaggio

Karsdorp ha parecchie offerte, in Italia (piace al Monza), in Olanda (il Feyenoord lo riprenderebbe subito), in Turchia e in Francia. Due i nodi che fino a questo momento hanno bloccato la cessione: la Roma, come per Zaniolo, lo dà via solo in prestito oneroso con facile obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Poi, l'ingaggio da oltre 2 milioni a stagione non facilita le trattative. Ma a una settimana dalla fine del mercato qualcosa potrebbe muoversi. E oggi si saprà.