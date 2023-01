Verso Napoli-Roma, Zaniolo arriva prima di tutti: crioterapia a Trigoria

ROMA - Siamo entrati nella settimana di Napoli-Roma e in casa giallorossa tiene ancora banco la vicenda Zaniolo . L'ex Inter s'è sfilato dall'ultima trasferta a La Spezia, chiedendo a Mourinho di non essere convocato. Le voci di mercato stanno destabilizzando l'attaccante, da capire ora se la situazione si ripeterà anche per la super sfida contro gli azzurri di Spalletti.

Zaniolo anticipa tutti: crioterapia a Trigoria

Intanto, Zaniolo si è ripresentato questa mattina a Trigoria prima dell'appuntamento fissato da Mourinho per il regolare allenamento delle 15. Nico è arrivato in anticipo e, come mostrato in una storia su Instagram, ha svolto della crioterapia.