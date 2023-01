Zaniolo, c’è l’offerta ufficiale del Bournemouth: ecco i dettagli

ROMA - A cinque giorni dalla chiusura del mercato, ecco arrivare la prima vera offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. Non dal Milan, che sta ancora temporeggiando e non vorrebbe andare oltre i diciotto milioni di euro, bonus inclusi, ma dalla Premier League. Il Bournemouth questa mattina ha presentato un'offerta a titolo definitivo a dir poco soddisfacente per la Roma: adesso la palla passa a Zaniolo che dovrà decidere se accettare.