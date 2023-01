Roma, festa per Mourinho: la torta e la frase che ha fatto ridere tutti

ROMA - Sessant'anni non sono mai un traguardo banale, anche se per José Mourinho sembrano non spostare e cambiare nulla: "Discorso? Ma che discorso, andiamo a lavorare e domenica partita, dai caz...". Ha dribblato così la richiesta lo Special One nello spogliatoio giallorosso tra applausi e risate, con tutti i calciatori, lo staff e Tiago Pinto riuniti intorno a lui. Mou ha preferito evitare, imbarazzato e arrossito dopo aver spento le candeline sopra la torta che la Roma gli ha fatto trovare. Una bella sorpresa, condita anche dal "tanti auguri" cantato in coro. Il tutto ovviamente condiviso sui social dal club con un bel video.