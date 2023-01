Zaniolo, notte di sushi e musica al sapore di Premier. Ecco con chi e dove

Sono ore decisive per il futuro di Zaniolo. Il Bournemouth ha trovato l’accordo con la Roma per il trasferimento, ora manca solo l’ok del giocatore che è ancora indeciso. Ieri sera il numero 22 giallorosso ha cercato di distrarsi trascorrendo la serata nel locale Legami Roma dell'ex centrocampista della Juve Marchisio. Una cena a base di sushi, la specialità della casa in un ristorante frequentato molto dai calciatori.