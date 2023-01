Zaniolo, no definitivo al Bournemouth. Roma furiosa! Tutti i dettagli e cosa succederà ora

Nicolò Zaniolo sembra orientato a dire no, attraverso il suo entourage, alla ricca offerta del Bournemouth . Dopo l'incontro di questo pomeriggio tra l'agente Claudio Vigorelli e il club inglese, l'attaccante della Roma ha rifiutato per ora la proposta, che non ha neppure voluto conoscere nei dettagli, nonostante il ricco stipendio messo a disposizione dagli inglesi (circa 5 milioni). Zaniolo non ha voluto incontrare il direttore sportivo del Bournemouth. Da vedere cosa succederà nelle prossime ore , considerando che la Roma aveva, invece, trovato un accordo con il club inglese che avrebbe preso il giocatore a titolo definitivo. La società giallorossa è furiosa e si ritiene danneggiata dalla decisione di Nicolò, che blocca il mercato di Tiago Pinto. Per questo, già da questa sera, sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari per il calciatore.

Zaniolo, cosa succede ora

Zaniolo non è convinto di trasferirsi in Premier League perché la sua priorità è restare in Italia (il Milan è la meta preferita) oppure andare in un top club tipo Tottenham. Peccato che né Tottenham né Milan abbiano offerto alla Roma un acquisto a titolo definitivo - per oltre 30 milioni più bonus - come invece ha fatto il Bournemouth. Nelle prossime ore il club giallorosso comunicherà quali provvedimenti vuole adottare nei confronti del giocatore, almeno che lui non voglia riaprire le porte al Bournemouth.