Zaniolo riapre i commenti, in migliaia furiosi su Instagram: "Traditore, non meriti la Roma"

I tifosi della Roma si scatenano contro Nicolò Zaniolo . L'attaccante giallorosso, che da due partite non vuole più giocare con la Roma e ha chiuso la porta al Bournemouth, è stato riempito di messaggi e commenti carichi di delusione sul suo profilo Instagram. Dopo aver inizialmente bloccato i commenti dei followers, Zaniolo ha nuovamente dato a tutti la possibilità di lasciare un pensiero sotto le sue foto. I tifosi giallorossi, che non perdonano all'attaccante il comportamento nelle ultime settimane (la decisione di lasciare il club a gennaio e di non accettare l'offerta del Bornemouth), si sono scatenati.

Zaniolo, no al Bornemouth: Roma furiosa

"Traditore, via da Roma"

In poche ore l'ultima foto del calciatore (un selfie durante i festeggiamenti per la vittoria in Conference League), ha fatto registrare quasi 5000 commenti. I toni sono molto accesi: "Tre gol in campionato in due anni,vai al Bournemouth che è la squadra che ti meriti, zona retrocessione e 11 mila posti nello stadio", uno dei numerosi commenti. Migliaia i messaggi di tifosi che giudicano Zaniolo un traditore. Alla delusione dei sostenitori giallorossi, si è unita anche l'incredulità dei tifosi delle altre squadre: "Sono un tifoso della Fiorentina vorrei però unirmi ai tifosi della Roma per dire che come ti stai comportando è veramente una brutta cosa". I tifosi giallorossi non perdonano a Zaniolo il comportamento verso il club: "L’hai baciata più di una volta quella maglia, la maglia di chi ti ha dato fiducia sennó stavi ancora a fa la tribuna a san siro. Questo è il ringraziamento!! Sei indifendibile", chiosa un supporters giallorosso.