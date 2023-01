Roma, Zalewski studia diritto dell'economia sul treno per Napoli: ma c'è un particolare

La Roma è partita oggi pomeriggio dalla stazione Termini per Napoli : domani alle 20.45 è in programma il big-match allo stadio Maradona contro la capolista dell’ex Spalletti. Mourinho spera che il caso Zaniolo non abbia turbato troppo lo spogliatoio. A guardare il post della Roma però, sembra che il gruppo sia compatto e ci sia tanta voglia di scherzare, soprattutto tra i giovani, lanciati da Mourinho.

Zalewski con il libro

Il club giallorosso infatti ha condiviso una foto in cui si vede Zalewski intento a studiare un libro di “Diritto pubblico dell'economia”. In realtà leggendo bene il post si capisce che è uno scherzo: l’esterno della Roma infatti ha rubato il libro a Bove. Il centrocampista classe 2002 infatti continua a frequentare Economia e Management alla Luiss. Durante il precampionato a luglio 2022 Bove ha detto: “Gli esami procedono bene, ne ho dati 6. Non ho obiettivi, cerco di darne il più possibile. Come con le partite, più ne faccio e meglio è”. Insomma il suo sogno è quello di diventare sempre più centrale nel progetto Roma, ma anche laurearsi. Il clima comunque è apparentemente sereno in casa Roma dopo la bufera Zaniolo.