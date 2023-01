Roma, arriva Llorente dal Leeds: rinforzo in difesa per Mourinho

Innesto allo scadere per la Roma, arriva Diego Llorente per la difesa. Il ventinovenne (ne compirà 30 ad agosto) centrale del Leeds - 8 presenze in questa stagione - arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Roma e Leeds devono definire gli ultimi dettagli, ma il giocatore potrebbe arrivare stasera per visite mediche e firma sul contratto.