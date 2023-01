Solbakken: "Vorrei giocare, ma aspetto il mio turno. E sulle tifose..."

Non sta giocando molto, con 3' in appena 2 presenze, ma Ola Solbakken è comunque molto felice, e divertito, dal suo arrivo alla Roma . Lo racconta in un'intervista in Norvegia, a "Nettavisen" in cui parla di tutto quello che è cambiato nel suo primo mese romano: "Sta andando bene anche se - ammette - è tutto molto faticoso".

Solbakken e Mourinho

"Non mi aspettavo di giocare subito - ha aggiunto l'ex Bodo - ma già il fatto che mi metta in campo a volte è positivo. Vorrei giocare il più possibile, ma sarò paziente e lavorerò duro". Sul rapporto con Mourinho Solbakken dice: "Ci vorrà un po' di tempo per crescere, per ora l'allenatore non mi vede per più di 20 o 25 minuti, ma va bene. Stanno lavorando tutti tanto e io so che potrò contribuire in qualche modo. Mou è molto caloroso, simpatico e gentile. Si prende cura di te e di tutto ciò che ti circonda. Tatticamente, è come sembra. La cosa più importante sono tre punti. Come si fa non è la cosa più importante, altre cose vengono dopo. È la squadra che è al centro dell'attenzione. Mi usa in campo se lo merito. Se non pensa che io sia abbastanza bravo, niente".

Solbakken e i tifosi