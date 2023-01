Zaniolo, la mamma si sfoga: "Prima erano solo i laziali, adesso anche i romanisti"

Zaniolo ha deciso di rifugiarsi a La Spezia per ritrovare un po’ di pace dopo le minacce di una quindicina di tifosi sotto casa a Roma. Mancano poche ore alla fine del calciomercato, ore in cui difficilmente succederà qualcosa. Se non si ricuce uno strappo che ora sembra insanabile la prospettiva per Zaniolo è vivere sei mesi, o peggio 18, da separato in casa con la Roma. Una situazione che non gioverebbe né a lui né alla società che comunque ha intrapreso una linea dura.