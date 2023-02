Roma-Empoli 2-0, le pagelle giallorosse: Mancini con attenzione

Roma Mourinho (all.) 6,5 Con i titolari la Roma riparte e mette un altro mattone sulla casa chiamata Champions. E’ stato tutto fin troppo facile grazie alla solita arma dei calci piazzati. E questo ha permesso di gestire le energie dopo la deludente fatica di coppa.

Rui Patricio 6

Bravo in quasi tutte le uscite tranne una, che provoca un’antipatica carambola con Ebuehi. Comunque allunga a 10 il numero delle partite stagionali in cui non ha concesso gol.

Mancini 7

Stavolta invece di commettere falli se ne procura almeno tre importanti. Partita attenta nelle letture, compresa una chiusura speciale su Caputo.

Smalling 6

Disordinato. Ma l’esperienza gli consente di andare oltre alle imperfezioni.

Ibañez 7

Nei territori degli altri, alias aree di rigore, sa essere micidiale di testa: è già il terzo gol nella specialità da inizio campionato. Dietro se la cava, dimenticando la serataccia contro la Cremonese.

Zalewski 6

Celebra con sobrietà la partita numero 50 nella Roma. Non serve di più.

Llorente (49’ st) sv

Tre o quattro secondi per l’esordio in A. Benvenuto.

Cristante 6,5

Lucido nel palleggio e nei ripiegamenti.

Matic 6,5

Perde un solo pallone. Nel mezzo è indispensabile per la Roma.

El Shaarawy 6,5

E’ in un ottimo momento di forma e merita la conferma. Per applicazione è straordinario, anche se un paio di volta sbaglia la misura dei passaggi in zone arroventate.

Celik (39’ st) sv

Lo. Pellegrini 6

Quando esce, sente qualche fischio dall’Olimpico. E’ vero che non sta vivendo un buon momento a causa delle difficoltà atletiche. Ma contestare un capitano per questo sembra un’esagerazione.

Belotti (49’ st) sv

Dybala 6,5

Calcia con delicatezza i due angoli che spazzano la neve della frustrazione. Per il resto alterna idee buone a qualche errore, finché non viene toccato duro alla schiena.

Bove (25’ st) 6

Con il suo ingresso la Roma si ricompatta a protezione del risultato.

Abraham 7

Finalmente un gol all’Olimpico, sotto alla Curva Sud poi. Non succedeva da quasi un anno. Sono 6 in campionato e 4 in 4 partite contro l’Empoli, che gli porta fortuna. Potrebbe segnare ancora ma trova guanti e scarpini di Vicario.