Roma, c'è un Matic a Trigoria che fa l'attaccante e ha stregato tutti: è il figlio di Nemanja!

Filip Matic, chi è il figlio di Nemanja che piace a Trigoria

Di lui, già in Inghilterra, si parlava un gran bene e lo stesso sta succedendo adesso, per quanto ovviamente sia ancora un bambino che ha come priorità quella di divertirsi e basta. Il suo allenatore è Massimiliano Darretta che ha preso in mano l'Under 12 giallorossa dopo che Alessandro Rubinacci ha lasciato Trigoria per seguire Andrea Stramaccioni. Filip ama il calcio, ogni tanto suo padre lo riprende mentre si diverte a palleggiare e ha un fisico longilineo in cui, però, spicca la grande altezza che ha preso sia dal papà sia dalla mamma.