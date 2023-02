Un nuovo stadio per Roma: Le parole di Abodi, Ministro dello sport

Il Ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi ha rilasciato una breve intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica New Sound Level fm90. Il politico, ha rilasciato alcune significative parole sulla possibilità di realizzazione di uno stadio per la Roma e per la Lazio: "Per quanto riguarda Pietralata leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso, il Flaminio ha comunque un destino sportivo"