Kumbulla cuore d'oro, il gesto che commuove nel giorno del compleanno

ROMA - Marash Kumbulla , difensore centrale della Roma , si è reso protagonista di un'emozionante iniziativa benefica, in collaborazione con Save The Children Italia , nel giorno del suo 23esimo compleanno. Il giocatore giallorosso ha infatto donato materiale scolastico e giocattoli a bambine e bambini di Burrel , una della zone più povere del suo paese, l' Albania .

Kumbulla e il regalo ai bambini albanesi

L'organizzazione ha condiviso sui propri profili social un video emozionante: il momento in cui i bambini hanno ricevuto i regali. "Qualcuno diceva che la felicità è vera solo se condivisa, e le risate di questi bambini dimostrano che aveva ragione", si legge sulla pagina Instagram di Save The Children. "Le bambine e i bambini che frequentano il Kindergarten 3 a Burrel, in Albania, oggi hanno ricevuto un regalo speciale arrivato da parte di Kumbulla nel giorno del suo compleanno.

Una giornata speciale da condividere, senza dimenticarsi di tutti gli altri bambini e bambine che in questo momento storico si trovano a vivere enormi difficoltà. Le difficoltà economiche che affliggono Burrel, una delle zone più povere nel Nord Est dell’Albania, costringono molte famiglie a dover fare enormi sacrifici per permettere ai propri figli di andare a scuola. Sostenere il nostro intervento significa garantire loro un’infanzia più serena e la possibilità di avere un futuro diverso". Infine i ringraziamenti alla sede albanese dell'organizzazione e gli auguri al difensore della Roma: "Grazie Save The Children Albania e ancora tanti auguri Kumbulla".