Jankto e il regalo a Dybala: cosa gli ha fatto e la reazione della Joya

In queste ultime ore si parla molto di Jakub Jankto, l'ex giocatore di Samp, Udinese e Ascoli, ora allo Sparta Praga, che ieri ha avuto la forza di fare coming out. Una rivoluzione per il mondo del calcio, un enorme atto di libertà per un ragazzo che, parole sue, vuole solo ora vivere libero e in pace. Un ragazzo che ha decine di passioni tra le quali la pittura. E proprio a questo è legato un retroscena che lo lega a Paulo Dybala.