Mourinho chiama la Roma in mezzo al campo: il discorso alla squadra in cerchio. Ecco cosa ha detto

Subito dopo la fine di Roma - Verona José Mourinho ha radunato la squadra in mezzo al campo , lato curva Sud, per parlare a tutta la squadra. Tutti in cerchio, con José in prima fila a caricare i suoi giocatori. Una scelta dettata dal fatto che la partita era stata preparata dalla Roma in grande emergenza e per questo Mou ha apprezzato tantissimo il sacrificio dei suoi ragazzi.

Roma, le parole di Mourinho alla squadra

"Complimenti a tutti quelli che hanno vinto, ho detto queste - le sue parole a Dazn -. Eravano tutti lì, tranne Tammy, Darboe e Dybala. Spirito di gruppo fantastico, hanno giocato molto bene. Cinque o sei hanno giocato in Austria, Spinazzola tornava da un infortunio, Bove giocava in un campo di plastica prima e stava andando in prestito in serie C, Belotti non giocava da tempo, Karsdorp idem, Solbakken apprende, ElSha gioca al limite delle sue forze, Zalewski fa l'attaccante: a questa squadra la gente non dà quello che la squadra merita". E, allora, ci ha pensato lui. Chiamando tutti i suoi giocatori in mezzo al campo.