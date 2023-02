Ha lasciato il campo dopo appena un quarto d'ora, Tammy Abraham. Sanguinava a un occhio dopo aver subito un colpo in pieno volto da Mancini. E' andato subito in clinica dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. A fine partita ha pubblicato una foto su Instagram: "Grazie per i messaggi, starò bene", è stato il suo messaggio, con tanto di foto. Tammy non dovrebbe esserci giovedì contro il Salisburgo, nei prossimi giorni però si capirà bene il suo piano di recupero.