Dybala interrogato dalla Finanza per l’inchiesta plusvalenze Juve

ROMA - Ieri mattina, martedì 21 febbraio, il fantasista argentino della Roma Paulo Dybala è stato ascoltato per un’ora e mezza dagli agenti della Guardia di Finanza. Gli inquirenti, arrivati da Torino nella Capitale, stanno portando avanti le indagini nell'ambito dell’inchiesta Prisma aperta dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese a carico della Juventus.

I sospetti della Procura di Torino

I magistrati vogliono far luce sull’accordo trovato dal club bianconero con i propri dipendenti per quanto riguarda la cosiddetta manovra stipendi bis. Nella fattispecie, gli inquirenti avrebbero chiesto a Dybala chiarimenti sui tre milioni di euro messi a bilancio dalla Juventus per quanto riguarda la stagione sportiva 2021-22. Secondo la Procura, quell’importo corrisponderebbe alle mensilità che Dybala deve ancora percepire della stagione 2020-21.