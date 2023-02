Roma, festa per Camara prima della Cremonese: in 'regalo' un bacio da Mancini

Gli auguri dei compagni

Arrivato in estate dall'Olympiacos il guineano ha fin qui collezionato 18 presenze in giallorosso tra Serie A e coppe, non un titolare per il tecnico José Mourinho ma di certo un compagno ben voluto all'interno dello spogliatoio, come dimostrano le testimonianze di affetto in questo giorno speciale per lui. Lo stesso Camara ha postato in una storia Instagram una divertente foto in cui il difensore Mancini lo bacia sulla fronte, mentre altri compagni come Wijnaldum e Volpato hanno voluto fargli gli auguri sui social. E la speranza della Roma è che dopo la trasferta dello 'Zini' la festa in casa giallorossa possa essere doppia.