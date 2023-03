Mourinho espulso, chi ci sarà sulla panchina della Roma contro la Juve

ROMA - Dalla tribuna dello Zini a quella dell'Olimpico. Niente panchina per José Mourinho nella prossima sfida contro la Juventus, che vedrà il tecnico della Roma squalificato dopo l'espulsione rimediata nel match perso in casa della Cremonese. Un rosso che ha mandato su tutte le furie lo 'Special One', che nel post partita ha pesantemente attaccato il quarto uomo Serra.