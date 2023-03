Mourinho espulso, la Procura apre un'inchiesta sulle parole di Serra

La reazione di Mourinho

Nel dopopartita il tecnico della Roma aveva spiegato la vicenda, andando anche oltre: "Io sono un tipo emotivo ma non certo pazzo. Per reagire in questo modo qualcosa dev’essere successo. Ora voglio capire se posso muovermi in campo legale per difendermi perché non riesco a digerire di non poter lavorare nel prossimo weekend mentre magari il signor Serra va ad arbitrare, anche fosse nel campionato Primavera. Non voglio pensare né dire che lui, essendo di Torino, mi abbia voluto escludere da Roma-Juventus. Ma è ingiustificabile la maniera in cui sono stato trattato".