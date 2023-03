Mourinho e il retroscena su Serra: cosa è successo negli spogliatoi con l’arbitro

CREMONA - Mourinho ha perso le staffe ad inizio secondo tempo e l' arbitro Piccinini non ha potuto far altro che espellerlo su indicazione del quarto uomo Serra . La Roma ha così rinunciato prima alla presenza del suo allenatore e poi anche al desiderio di vincere la partita contro la Cremonese, che s'è trasformata in una serata da incubo. Ciò che ha fatto infuriare Mou è stata una frase che Serra gli ha rivolto a bordo campo. A fine partita il tecnico giallorosso l'ha spiegato e ha rivelato cosa è successo negli spogliatoi.

Sfogo Mourinho nello spogliatoio

"Sono andato nello spogliatoio cinque minuti dopo la partita e ho chiesto cinquanta volte scusa all'arbitro Piccinini perché le mie parole hanno meritatamente portato all'espulsione e non ne ero orgoglioso. Io sono sempre stato un tipo emozionale, però pazzo no. Ma la reazione che ho avuto qui è stata perché qualcosa di grave è successo, però se lui (Serra ndr) dice all'arbitro quello che mi ha detto nel modo in cui me l'ha detto sarebbe lui a dover andare via", queste le parole di Mourinho in conferenza stampa.