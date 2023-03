Procura federale, ecco quando saranno ascoltati Mourinho e Serra

Saranno ascoltati domani José Mourinho e il quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra, dal procuratore federale Chiné . Oggi la Roma non si allena, Mou è all'estero per motivi familiari, domani ci sarà l'udienza dopo le parole di fuoco pronunciate dal portoghese al termine della partita.

Mourinho e Serra, cosa si sono detti

Stando ad alcuni video che circolano da stanotte, il quarto uomo avrebbe detto a Mou di farsi i "c... tuoi, ti stanno prendendo tutti per il c..., vai a casa". Parole e atteggiamenti (se ce ne sono stati altri non ci sono immagini a chiarirlo, per ora) che hanno mandato Mourinho su tutte le furie, tanto da fargli valutare l'opzione vie legali.