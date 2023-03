Noemi festeggia Mourinho: il messaggio social esalta i tifosi della Roma

Roma, arrivano belle notizie: per Mourinho squalifica sospesa, contro la Juventus ci sarà. Una notizia incoraggiante per i giallorossi che contro la squadra di Allegri vedranno lo Special One sulla loro panchina. Il tecnico portoghese era stato espulso nel corso della partita contro la Cremonese dopo un diverbio con il quarto uomo, ma la Corte Sportiva di Appello della Figc ha accolto il ricorso. Una volta appresa la notizia i tifosi romanisti si sono scatenati sui social esprimendo la loro felicità, in particolare la cantante Noemi, che ha voluto festeggiare in un modo particolare...