Ibanez e il gesto per Wijnaldum che emoziona i romanisti: "Siamo una famiglia"

Minuto 68 di Roma-Juventus: Gini Wijnaldum è a terra in attesa dell'intervento di medici e massaggiatori, accanto a lui ci sono Rui Patricio e Ibanez, che gli chiedono conferma delle sue condizioni, e l'olandese risponde che è tutto ok. A quel punto Ibanez, con un gesto più da fratello che da compagno di squadra, gli si avvicina per togliergli i fili d'erba dalla fronte. Un momento ripreso dalle telecamere che non è sfuggito ai social.