Stasera tornano Le Iene: tutta la verità sul caso Serra-Mourinho

Continua a far discutere il caso Mourinho-Serra . Il tecnico della Roma ha visto sospesa la sua squalifica di due giornate , potendo dunque essere con la squadra durante la partita contro la Juve . La questione, però, non è ancora conclusa, con la vicenda che deve essere ancora chiarita con l’udienza di rinvio fissata a venerdì 10 marzo alle ore 14.30. La procura federale ha aperto un fascicolo , mentre la Corte richiede all’ufficio di Giuseppe Chiné di concludere l’indagine per emettere un verdetto nei tempi previsti dal codice di giustizia sportiva. Intanto sul caso sono intervenute anche Le Iene , con un servizio che potrebbe svelare la verità su quanto accaduto.

Serra, cosa rischia per il caso Mourinho: non succedeva da Calciopoli

Le Iene inchiodano Serra: il filmato in onda

Nella puntata di stasera, martedì 7 marzo, il programma di Mediaset in onda su Italia 1 ha annunciato un servizio su Serra. In particolare è stata annunciata la messa in onda di un filmato che inchioderà il quarto uomo alle proprie responsabilità. Ci sarà anche un tentativo di intervista da parte di un inviato a Serra, che però avrebbe negato ogni addebito per poi lasciar trasparire un certo imbarazzo sulla vicenda. Il programma potrebbe fornire nuove prove su una decisione storica: secondo quanto filtra da ambienti federali, Serra sarà deferito dalla procura, cosa che non succede ad un arbitro dai tempi di Calciopoli, quindi da 17 anni.