La versione di Serra non convince: quali saranno le decisioni su Mourinho

Venerdì la Corte Sportiva d’Appello farà luce su quello che è successo martedì 28 febbraio a Cremona tra Mourinho e l’arbitro Serra. La squalifica potrebbe essere cancellata del tutto o quantomeno ridotta ad una sola giornata. In entrambi i casi la conseguenza è che Mourinho sarebbe regolarmente in panchina per il derby, saltando al massimo il solo Sassuolo. Il quarto uomo Serra è stato ascoltato sia dalla Corte Sportiva d’Appello, che deve decidere esclusivamente sulla squalifica di Mourinho, che dalla Procura Federale, che invece dovrà valutare la sua condotta per i fatti dello Zini. Un deferimento e una successiva squalifica potrebbero segnare la fine della sua carriera all’interno dell’Aia. Toccherà a CSA e Procura valutare la solidità della linea difensiva di Serra, ma nel frattempo non convince la sua versione “pubblica” affidata ai microfoni de Le Iene nel servizio andato in onda ieri sera su Italia 1. Perché il labiale tradotto da uno specialista conferma le parole rivolte da Serra a Mourinho prima dell’espulsione: «Ti prendono tutti per il culo… Vai casa, vai a casa». Versione che il diretto interessato ha smentito ai microfoni della trasmissione televisiva: «Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho. Non ho detto quelle parole lì, ho detto: “Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area”. Non altro». Ma come può Mourinho essersi offeso per un semplice colloquio con il quarto uomo? Anzi, un vero e proprio consiglio di Serra al tecnico per evitare problemi con i tifosi avversari. In quel caso avrebbe dovuto soltanto ringraziarlo. Ecco, le dichiarazioni dell’arbitro di Torino stonano totalmente con i fatti e vengono smentite da Giuliano Callegari, l’esperto nella lettura del labiale: «Non può essere “area”, perché si vede molto bene la “s” di casa. Ha detto “vai a casa” in quel momento».

La verità La ricostruzione degli eventi concitati e che vengono ripresi dalle telecamere confermano che l’episodio è ben diverso da quanto riferito dal fischietto piemontese: «Serra è di spalle e non si capisce cosa stia dicendo - prosegue l’esperto del labiale -. Mourinho gli risponde: “Ma io parlo con loro”, riferendosi ai calciatori della Roma in campo. A quel punto il quarto uomo dice al tecnico: “Ti prendono tutti per il culo… Vai casa, vai a casa”». La verità ormai è nota da giorni e viene confermata anche dal labiale di Serra. Da qui nasce quindi la reazione di Mourinho che in tanti anni di carriera non aveva mai ricevuto un’offesa da parte di un arbitro: «Il portoghese gli risponde: “Vai a casa? Ma sei fuori? Però parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione. E il rispetto?”». Quel rispetto che Serra ha mancato verso Mourinho non solo con le parole ma anche con l’atteggiamento: «Noi osserviamo moltissimo i gesti - le parole di Callegari, non udente -. Il fatto che Serra abbia le mani in tasca mentre parla con Mourinho è già una mancanza di rispetto, è una sfida, lo tratta come una persona qualsiasi».