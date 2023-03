Il gesto di Dybala a Mourinho sul finale di Roma-Juve, che tensione in panchina!

ROMA - Una vittoria sofferta per la Roma sul campo e in...panchina, quella di domenica scorsa contro la Juve . Le telecamere di Dazn a bordocampo hanno infatti ripreso gli ultimi secondi del match dell'Olimpico con il grande ex Dybala che ad un certo punto tocca le ginocchia di Mourinho (incollato in panchina), con i due che si dicono qualcosa, quasi ad annusare la vittoria.

Poi sull'ultima occasione della partita che la Juve non concretizza, lo Special One allarga le braccia come a dire...peccato, qui non si passa. Al fischio finale l'esplosione di gioia con Dybala che abbraccia i suoi compagni e Mou che si tira su dalla panchina e alza il pugno in segno di vittoria. E pazienza, se qualche tifoso bianconero non l'ha presa bene, in fondo il bello del calcio è proprio questo.

