Chanel Totti cuore giallorosso: ecco dove ha visto la Roma e come ha esultato

Chanel Totti, seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, non ha mai nascosto la sua passione per la Roma e i colori giallorossi. Ogni tanto, quando può, va anche allo stadio con il fratello Cristian o con gli amici e anche stasera era all'Olimpico per la sfida alla Real Sociedad. Almeno stando alla sua storia Instagram.