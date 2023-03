Zaniolo, il Galatasaray gli dedica una canzone con riferimenti clamorosi a "Roma bruciata"

Che sia Roma o Istanbul Nicolò Zaniolo fa sempre notizia. Anche quando una decisione lo riguarda direttamente ma non è stata presa da lui in prima persona. Nell'ordine: dalla Turchia fanno sapere che il Galatasaray, in caso di gol dell'ex romanista, ha scelto di mettere dagli altoparlanti una canzone speciale. Fin qui niente di strano. La canzone, però, si chiama Yaparim Bilirsin ed è cantata da Kenan Dogulu, un famoso cantante turco, e nel testo contiene anche la parola Roma. Con un riferimento clamoroso, visto che il testo, nel dettaglio dice: "Brucerò anche Roma". Il riferimento è a una battaglia d'amore, ma certo la frase non è delle migliori.