Roma, il programma giorno per giorno fino al derby con la Lazio

ROMA - Si prospetta una settimana di fuoco per la Roma di Mourinho , che nel giro di quattro giorni si ritroverà ad affrontare prima la Real Sociedad e poi il derby contro la Lazio . Una settimana complessa ma anche una grossa opportunità prima della sosta, per riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Sassuolo. Gli impegni dei giallorossi inizieranno già mercoledì 15 marzo, per poi concludersi domenica 19 marzo dopo la sfida contro i biancocelesti di Sarri . Di seguito ecco il programma completo della Roma giorno per giorno.

La Roma non si ferma: Mourinho chiede una reazione

Roma, settimana di fuoco: il programma

Mercoledì 15 marzo: Si inizierà con l'ultimo allenamento a Trigoria, poi la partenza verso San Sebastian dove si terrà la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad.

Giovedì 16 marzo: La prima, e fondamentale, partita della settimana per i giallorossi. Si riparte dal 2-0 dell'andata contro una Real Sociedad in crisi di risultati ma desiderosa di riscattarsi. La squadra rimarrà poi in pernottamento in Spagna.

Venerdì 17 marzo: In mattinata ci sarà la partenza verso Roma, seguirà subito un allenamento a Trigoria per cominciare a preparare la sfida contro la Lazio.

Sabato 18 marzo: Ultima rifinitura prima del derby, con la squadra che rimarrà in pernottamento a Trigoria per restare al massimo della concentrazione in vista di una sfida molto delicata.

Domenica 19 marzo: Sgambata prima della decisiva sfida contro la Lazio di Sarri, in un derby fondamentale anche per la classifica con i biancocelesti attualmente a +2.