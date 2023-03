Roma, Dybala e Totti superstar insieme: ecco il motivo

José Mourinho fa corsa a sé, vedi il post con le manette che ha fatto il giro del mondo. Ma, per il resto, è Paulo Dybala, senza discussione, il giocatore della Roma più importante non solo in campo, ma anche sui social. Nella graduatoria elaborata mensilmente da Sensemakers per Primaonline.it il giocatore argentino è il protagonista dei contenuti più performanti. Una sua immagine pubblicata dalla Roma ha raggiunto le 484mila interazioni.