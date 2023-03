Roma, la Real Sociedad provoca: "Tra 10 anni si parlerà della nostra rimonta”

SAN SEBASTIAN (Spagna) - La sfida di ritorno si avvicina, e i giocatori della Real Sociedad provano rianimare i propri tifosi dopo la sconfitta per due a zero rimediata nella Capitale. Il giapponese Takefusa Kubo, esterno offensivo della formazione basca, provoca la Roma senza mezzi termini, cercando di arringare la folla. “Se loro sono riusciti a fare due gol, perché non dovremmo farlo noi? - afferma il centrocampista nipponico in conferenza stampa - a Roma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni: noi non siamo riusciti a segnare, loro sì. La differenza della partita di andata è tutta qui”.