Mourinho, il gesto a San Sebastian che emoziona i tifosi della Roma

Erano 1400 i tifosi della Roma presenti in Spagna per la partita contro la Real Sociedad. Non la più comoda delle trasferte, ma l'amore dei romanisti non è mancato. Per questo oggi, al fischio finale, Josè Mourinho è stato protagonista di un grande gesto che ha emozionato i tifosi. Prima è rientrato negli spogliatoi dalla squadra, poi è riuscito per salutare appositamente i tifosi nel settore ospiti. Neanche a dirlo, sono impazziti di gioia e gli hanno dedicato cori e applausi. Poi ha firmato qualche autografo a chi era sistemato nelle vicinanze ed è tornato dentro dai suoi giocatori. Felice, felicissimo.