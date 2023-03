Biglietti Roma-Feyenoord, via alla vendita libera: 16mila in coda

Dopo neanche un'ora dall'apertura della vendita libera per i biglietti per Roma-Feyenoord, si sono già registrati ben 16mila tifosi in coda. Attese di oltre un'ora per i tifosi, che non vogliono perdersi la partita del ritorno dei quarti di Europa League. La squadra di Mourinho sarà impegnata contro gli olandesi il prossimo 20 aprile allo Stadio Olimpico, in una sfida che ricorda la finale di Conference League a Tirana vinta lo scorso anno.