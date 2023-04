Diretta Mourinho dopo Roma-Samp 3-0: LIVE le parole del tecnico 

Mourinho batte il suo amico Stankovic e si riscatta dopo il derby perso. Il tecnico torna a parlare dopo il silenzio alla vigilia del match. Era una partita fondamentale per la corsa Champions della Roma , che con questa vittoria controsorpassa l'Atalanta e aggancia l'Inter al terzo posto. I giallorossi tornano a vincere in campionato dopo due sconfitte in campionato: non accadeva dal 5 marzo, 1-0 contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico giallorosso in diretta.

20:40

Parla Diego Llorente: Mourinho lo ha elogiato

Il difensore della Roma, elogiato pubblicamente da Mourinho, ha parlato ai microfoni di Sky: "Oggi la squadra ha giocato una partita seria, nel primo tempo è mancato solo il gol, nel secondo abbiamo dominato, soprattutto quando loro sono rimasti in dieci. Obiettivo Champions? L’obiettivo è affrontare una partita alla volta, tutte le partite sono difficile. Difesa a tre o a quattro? Non mi importa. Mi importa giocare quando il mister mi chiama. Restare a Roma? Quando il mister mi ha chiamato è stato facile decidere di venire qui ora sto lavorando al massimo”

20:32

Mourinho sui Friedkin allo stadio e il futuro

"E’ il loro club, possono stare allo stadio quando vogliono. Io lavoro per loro, non devo commentare nulla. Sono contento che siano venuti se si sono divertiti ancora meglio. La prossima settimana ne parliamo? Di che cosa, della prossima partita?".

20:31

Cori a Stankovic e il gesto di Mourinho

“Lui non deve ringraziare per il mio gesto, l’ho fatto per un grande uomo e un grande amico ma lo farei anche per un altro. Sono stato insultato anche io in tanti stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione, penso che lui abbia fatto lo stesso, però hai figli una famiglia, non so se sono allo stadio o a casa, non è bello. I nostri tifosi sono fantastici ma ho pensato potessero ascoltare il mio istinto. Dejan è un grande, un mio amico non si tocca”.

20:30

Tornare alla difesa a tre?

“Vediamo chi avremo a disposizione. Io penso sempre a mettere in campo i giocatori migliori. Celik non era la scelta migliore come terzo centrale, lo può fare ma non era la scelta migliore. Di Llorente mi è piaciuto che è quello che ha avuto più palla tra i piedi e è andato meglio nelle uscite. Nella fase difensiva molto concentrato. Con la palla sempre molto tranquillo a parte un piccolo malinteso con Spinazzola”.

20:29

Prestazione Wijnaldum

“Io lo sentivo che sarebbe arrivata questa prestazione da Gini, di solito non mi piace parlare dei singoli però oggi quello che mi ha veramente soddisfatto è stato Diego Llorente, perché è stata un’evoluzione continua la sua, con la difesa a quattro con Smalling ha giocato bene. Gini ha giocato una grande partita, ma Diego Llorente mi è piaciuto tanto”.

20:27

Le parole di Mourinho

“Sono soddisfatto il primo tempo 11 contro 11 zero a zero era una frustrazione perché abbiamo creato e avuto due opportunità chiarissime. L’inizio del secondo tempo dopo l’espulsione abbiamo fatto gol, e per 10-15 minuti non abbiamo avuto l’ambizione di aumentare l’intensità per vincere, loro si sono avvicinati senza creare troppi pericoli, però si sono avvicinati. Poi abbiamo cambiato con Solbakken più fresco e quando Dybala è venuto dentro abbiamo avuto più palla, poi sono arrivati gli altri due gol che per me non hanno grande significato, grande significato hanno i tre punti”.

20:23

Parla Wijnaldum

“Si è veramente importante perché abbiamo perso le prime due e per competere per la corsa Champions era troppo importante vincere. Avevamo bisogno dei tre punti contento del mio gol avrei voluto segnare anche nel primo tempo, peccato per il palo, comunque poi mi sono rifatto. È molto importante l’affetto dei tifosi, ho sentito subito l’amore dei tifosi, soprattutto quando mi sono infortunato. Avevo voglia di ripagarli con delle prestazioni. Darò tutto quello che ho, provo sempre a dare il meglio per me stesso ma anche per i tifosi. Futuro? Quando sono arrivato non giocavamo la Champions, ma Mourinho mi ha mostrato fiducia, quindi non dipende dalla Champions. Ho scelto in base ai sentimenti, ora è difficile dire cosa succederà perché ci sono troppe parti coinvolte ma io mi sento molto bene qui, con il mister, con i tifosi”.

20:12

Stankovic ringrazia Mourinho in diretta tv

In attesa di Mourinho, ai microfoni di Dazn si è presentato Stankovic che per prima cosa ha ringraziato il tecnico portoghese, con cui ha condiviso l'emozione del triplete: "Sono fiero di essere zingaro - ha detto Stankovic - José lo sa. Lo ringrazio, io sono orgoglioso delle mie origini".

20:06

In attesa delle parole di Mourinho

Dopo la vittoria sotto la pioggia all'Olimpico, c'è grande attesa per le parole di Mourinho. La sua Roma si è rilanciata pienamente per la corsa Champions. Dopo la sosta per le nazionali, c'è stata la reazione attesa dai tifosi per la sconfitta al derby.

19:38

Bel gesto di Mourinho per Stankovic

Dalla Curva Sud arrivano cori razzisti contro Stankovic che protesta per l'espulsione di Murillo, Mourinho chiede ai tifosi giallorossi di fermarsi. (leggi qui l'approfondimento)