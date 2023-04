Mourinho e i cori razzisti, la comunità ebraica: "Non ha fatto finta di niente"

Dopo aver denunciato i cori antisemiti al derby da parte dei tifosi biancocelesti la presidente della comunità ebraica Ruth Dureghello si scaglia anche contro i cori razzisti che la curva della Roma ha intonato nei confronti di Dejan Stankovic. Dureghello ha detto: "Solidarietà a Stankovic vittima di cori razzisti della curva Sud allo stadio Olimpico e complimenti a Mourinho per essere intervenuto senza far finta di non aver sentito come troppo spesso accade. Lo ribadisco, ci sono i mezzi per farlo: vanno individuati i responsabili."