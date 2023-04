Retroscena Mourinho-Rocchi, blitz occhi negli occhi: ecco cosa si sono detti

Un uomo in missione. Per cercare di capire, per provare a spiegare e farsi spiegare, per avvicinare il mondo-Roma a quello arbitrale e viceversa. Non è una novità che Gianluca Rocchi, il designatore della CAN, giri per gli stadi d’Italia. Ha imparato, da chi lo ha preceduto su quella poltrona, che preparare il terreno agli arbitri rende il lavoro più semplice a chi deve arbitrare e a chi si deve far arbitrare. Ma dopo il caso-Serra (in realtà, anche prima) la vicenda con la società giallorossa è sembrata ingarbugliata assai. E così, subito dopo la sosta, Rocchi ha deciso di venire a Roma. Per vedere Irrati, certo, ed infatti ha fatto lui il colloquio a fi ne partita. Ma anche per incontrare i dirigenti della Roma e soprattutto lui, José Mourinho. Un incontro che ha creato anche qualche imbarazzo, la Samp non l’ha presa bene (eufemismo), forse sarebbe stato meglio farlo lontano da occhi indiscreti. Ma poi - è la tesi - se si fosse venuto a sapere sarebbe stato peggio. Quindi, avanti, alla luce del sole. Qualche strascico, però, è rimasto.