La Roma dà il benvenuto a Romina: è il nome della nuova mascotte giallorossa

ROMA - Romolo non sarà più solo: la Roma ha infatti annunciato che l'altra mascotte del club giallorosso sarà Romina, protagonista non solo durante le partite della squadra di José Mourinho ma anche delle varie attività del club. Il nome della nuova mascotte, rivelato durante Roma-Sampdoria, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi soprattutto per il suo legame con la 'Città Eterna', "trattandosi - scrive la Roma sul proprio sito ufficiale - infatti una variante di “Romana”, il cui significato è “abitante di Roma” o anche “Cittadina dell’Impero Romano”.