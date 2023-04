Feyenoord-Roma, è ufficiale: vietata la trasferta ai tifosi giallorossi!

Roma, solo una multa per i cori a Stankovic: il gesto di Mourinho è stato decisivo

Feyenoord, il comunicato ufficiale

"Negli ultimi tempi - si legge nella nota ufficiale -, ci sono state frequenti consultazioni con l'AS Roma e la UEFA per discutere le diverse opzioni per i quarti di finale di Europa League. Il Feyenoord e il comune di Rotterdam si sono impegnati per avere i propri tifosi in trasferta presenti per una bella festa di calcio. Per molto tempo è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di tifosi (1200) in trasferta, ma alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente. I tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La UEFA ha dunque annunciato oggi che nessun tifoso italiano è autorizzato a venire a Rotterdam. A causa dell'assenza di tifosi in trasferta, gli spazi della tribuna Willem van Hanegem del settore ospite saranno in vendita per altri tifosi del Feyenoord".