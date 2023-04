Roma, solo una multa per i cori a Stankovic: il gesto di Mourinho è stato decisivo

Il Giudice Sportivo ha preso una decisione sui cori della Curva Sud contro Dejan Stankovic durante la partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria all'Olimpico. Al minuto 52' l'espulsione di Murillo è stata fortemente contestata dal tecnico, che ha protestato ed è stato preso di mira dai tifosi con il coro: "Sei uno zin...". Per questo il Giudice Sportivo ha deciso per una s anzione di 8mila euro alla Roma.

Sanzione attenuata grazie a Mourinho

La sanzione è stata, però, attenuata per il gesto di José Mourinho e per il fatto che il coro non è stato ripetuto dopo l’invito dell’allenatore. Lo Special One aveva infatti alzato il braccio verso la curva, chiedendo loro di fermarsi. Un gesto di grande sportività da parte del portoghese, che condivide un forte rapporto con l'attuale tecnico blucerchiato.